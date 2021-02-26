Эксперты оценили вероятность роста цен на нефть до $85 за бочку

Стоимость баррели нефти в 2021 году может достичь $85 при оптимистичном сценарии, это станет возможным при восстановлении мирового спроса и успешной борьбе с коронавирусом. Такое мнение выразили эксперты, передает телеканал «Известия».

Причиной роста цен является снижение добычи черного золота в США, соблюдение условий сделки ОПЕК+ и отсутствие динамики в переговорах США и Ирана. Тем не менее, как утверждают аналитики, факторы могут быть временными и цены в ближайшие месяцы изменятся.

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