Оплата по QR-кодам отберет долю у классического эквайринга

Оплата по QR-кодам отбирает долю у классического эквайринга. Представители крупнейших банков уверены, что этот способ покупок через несколько лет займет

около 15% рынка, передает телеканал «Известия».

По данным национальной системы платежных карт, почти 40% россиян протестировали технологию. 57% граждан знают, что такое оплата по QR-кодам. Расплачиваются чаще банковской картой, реже смартфоном. Бизнес заинтересован в новом способе из-за комиссии в 0,4%. В то время как карточная комиссия составляет около 0,7%.

Эксперты отмечают, что объёмы платежей по QR-кодам растут на 30% ежемесячно.

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