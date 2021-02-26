Эксперт рассказал о летающих над Москвой дронах

Беспилотные аппараты, которые москвичи могут видеть в районе Строгинской поймы и Серебрянного бора, используют сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) для патрулирования и спасения людей. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказа начальник поисково-спасательной станции «Серебряный бор» Ярослав Черногоров.

Отмечается, что в арсенале службы находятся пять беспилотников, в том числе один большой аппарат, который управляется диспетчером. Он облетает заданные маршруты у воды и транслирует картинку на станцию в режиме реального времени. Таким образом спасатели дистанционно мониторят зону своей ответственности.

Черногоров также рассказал, что небольшие дроны используются для мониторинга ситуации на месте происшествия. У них небольшая дальность полетов, но они эффективны при необходимости быстро найти пострадавшего под водой. Например, чтобы обследовать большую зону поиска, водолазам потребуется 2-3 часа, а беспилотник сделает это за 18-20 минут.

25 января старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем рассказал, что воздушная зона для тестирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может быть создана в «Сколково».

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что МЧС России планирует закупить дроны грузоподъемностью до 150 кг для спасения людей из пылающих многоэтажек.