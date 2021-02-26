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Врач высказалась о способности кофе сжигать жир

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Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко в беседе с корреспондентом сайта aif.ru в четверг, 25 февраля, рассказала, что мнение о том, что кофе способно бороться с лишним весом и сжигать его, имеет право на существование.

По словам специалиста, кофеин, содержащийся в семенах кофе, угнетает фермент ФДЭ (фосфодиэстераза), что ведет к накоплению внутри клеток цАМФ (циклического аденозинмонофосфата), в результате чего усиливается распад гликогена, который иначе еще называют легкоиспользуемым источником энергии. И это при условии, что в зернах кофе содержится 1-2% кофеина, а в чае его более 2%.

«Запасы (резервы) гликогена используются организмом по-разному. Все зависит от функциональных особенностей клетки. Гликоген печени расщепляется при снижении концентрации глюкозы в крови, прежде всего речь идет про перерывы между приемами пищи», — рассказала врач.

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Она отметила, что спустя 12-18 часов голодания запасы гликогена в печени полностью истощаются.

Между тем, подчеркнула Романенко, в мышцах количество гликогена обычно снижается только во время физической нагрузки, например, при длительной и/или напряженной тренировке.

Специалист отметила, что распад гликогена активируется при недостатке глюкозы в клетке, а значит, и в крови. Такое состояние развивается при голодании, физической активности и мышечной работе. Уровень глюкозы в крови, при этом, «целенаправленно» поддерживает только печень, в которой имеется глюкозо-6-фосфатаза, гидролизующая фосфатный эфир глюкозы, и тогда вступает в дело кофеин. Он тормозит фермент ФДЭ и стимулирует обмен веществ в органах и тканях, включая и получение энергии из жиров.

Врач напомнила, что помимо «ускорения метаболизма» кофеин может вызывать беспокойство, возбуждение, бессонницу, аритмию, тахикардию, повышение артериального давления, тошноту и рвоту. Поэтому важно соблюдать осторожность, используя кофе для похудения. Так, при злоупотреблении этим напитком (свыше 300 мг в сутки, или свыше четырех чашек натурального кофе по 150 мл) кофеин вызывать состояние тревоги, беспокойство, тремор, головную боль, спутанность сознания, сердечные экстрасистолии. Это чревато серьезными проблемами со здоровьем. В этой ситуации эффект жиросжигания приводит к обратному воздействию, когда организму становится только хуже.

Кроме того, людям, у которых есть противопоказания к употреблению кофе, следует воздержаться от подобных методов «похудения». В частности, острожными следует быть с кофе людям с заболеваниями ЖКТ, тем, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями, и т. д.

14 февраля врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, сколько чашек кофе в день можно выпивать без вреда для здоровья. Она напомнила, что кофе обладает элементом формирования зависимости, что со временем приводит к истощению нервной системы. По словам специалиста, в день лучше всего ограничиться двумя чашками напитка.

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