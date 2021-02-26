Летевший в Мадрид Boeing-777 экстренно сел в Шереметьево

Пассажирский Boeing-777 экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Источник уточнил, что авиалайнер выполнял рейс по маршруту Гонконг-Мадрид. Командир воздушного судна доложил об отказе одного из каналов управления левым двигателем и запросил экстренную посадку в Москве.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что пассажирский самолет компании «Аэрофлот», который совершал рейс из Уфы в Москву, едва не врезался во взлетно-посадочную полосу по время посадки в Шереметьево.