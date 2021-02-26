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Маск объяснил простой завода Tesla в США нехваткой комплектующих

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Завод по производству электромобилей Tesla во Фримонте (штат Калифорния) простаивал два дня из-за недостатка комплектующих, сообщил в четверг, 25 февраля, в своем Twitter глава компании Илон Маск.

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«Завод во Фримонте был закрыт два дня (нехватка комплектующих) и открылся вчера (в среду)», — написал он. При этом, Маск не пояснил, о каких комплектующих идет речь.

Предприятие во Фримонте — единственный завод по производству электромобилей Tesla на территории США.

Ранее, как сообщило агентство Bloomberg, сотрудникам завода Tesla в Калифорнии, работающим на производственной линии электромобилей Model 3, посоветовали взять отпуск до 7 марта. Причиной временного простоя в работе заводской линии Model 3, по информации источников агентства, стали перебои в поставках запчастей. Скорее всего, Tesla не получила микросхемы с завода Samsung, который остался без электроэнергии с 16 по 20 февраля. Сама компания информацию о частичной приостановке производства не прокомментировала.

23 февраля американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск потерял место самого богатого человека в мире после того, как за минувшие сутки стоимость акций Tesla снизилась на 8,6%. По данным агентства, состояние Маска упало на $15,2 млрд — до $183 млрд. Отмечается, что причиной этому мог послужить его комментарий о цене биткоина.

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