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Британский штамм коронавируса выявили в Алжире

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Британский штамм коронавируса впервые обнаружили у двух человек в Алжире. Об этом сообщил входящий в структуру минздрава страны Институт Пастера в пятницу, 26 февраля.

Два случая нового британского штамма коронавирусной инфекции были выявлены с помощью ПЦР-теста 19 февраля, пишет «РИА Новости». Один из заболевших прибыл ранее из Франции, другой является пациентом больницы города Шерага на севере страны.

О появлении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Профильный консультационный совет страны подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили о том, что мутация на 56% заразнее, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах.

18 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутации коронавирусной инфекции, которые были обнаружены за рубежом, в России в настоящее время не распространяются.

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