В МВД РФ заявили об уменьшении числа преступлений с использованием оружия

С начала 2021 года в России почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось количество преступлений с использованием оружия. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России за январь.

Отмечается, что в течение первого месяца года было зарегистрировано 418 преступлений с использованием оружия, «что на 15,7% меньше аналогичного периода прошлого года», передает ТАСС.

Согласно данным МВД, также по сравнению с январем прошлого года на 5,4 % уменьшилось число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Всего их количество составило 2 тыс. Почти на 18% стало меньше выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств — 55 случаев.

Вместе с тем, в январе текущего года выявлено 14,8 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В январе сообщалось, что МВД в 2020 году зафиксировало рост количества преступлений с использованием интернета на 91%.