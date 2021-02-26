Полицейские в Приморье остановили пьяного водителя стрельбой в воздух

Полицейские в Приморье применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, ехавшего по полосе встречного движения. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщило региональное управление МВД РФ.

Инцидент произошел в городе Артеме. Наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД заметил, что автомобиль Toyota Probox, виляя из стороны в сторону, двигался по «встречке». Требование дорожных полицейских остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться.

Наряд ДПС начал преследовать иномарку. Отмечается, что водитель на высокой скорости продолжал двигаться по встречной полосе, создавая угрозу себе и окружающим. Уходя от погони, он свернул на улицу Уссурийскую и затем на Ульяновскую.

«Лишь после того, как сотрудник Госавтоинспекции сделал предупредительные выстрелы вверх, транспортное средство остановилось», — говорится в сообщении.

За рулем Toyota оказался 20-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав. Его доставили в отдел, от медицинского освидетельствования он отказался.

На нарушителя составлены четыре протокола об административных правонарушениях, ему назначили 10 суток административного ареста. Машину поместили на стоянку временного задержания.

3 февраля сообщалось, что в Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который угнал пассажирский автобус и протаранил на нем несколько патрульных автомобилей