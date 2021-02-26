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ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Люберцах

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Пять автомобилей столкнулись на границе Москвы и области, в результате чего пострадали два человека. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в Telegram.

Авария произошла на Новорязанском шоссе недалеко от ТЦ «Колибри». Это юго-восточная окраина Москвы, переходящая в подмосковные Люберцы. Столкнулись пять машин в первой, второй и частично третьей полосах с последующим наездом на пешехода. Предварительно сообщается, что пострадали два человека.

В пресс-службе столичной полиции заявили «360», что в том месте столкнулись четыре транспортных средства. По этим данным пострадал один человек.

В результате ДТП движение в сторону центра оказалось затруднено, пишет НСН.

Ранее 25 февраля сообщалось, что автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новосибирске, в результате аварии погиб один человек.

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