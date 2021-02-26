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Врач рассказал об опасности операций по изменению цвета глаз

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От чего зависит цвет глаз, возможно ли его изменить и опасны ли такие операции, рассказала в интервью радио Sputnik в пятницу, 26 февраля, врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.

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«С возрастом глаза становятся более блеклые, особенно страдают люди, у которых изначально светлые глаза. Есть такая фраза — выцветшие глаза. Цвет радужки зависит от количества пигмента: если пигмента в радужке много, значит, глаза темные, а если мало — более светлые. Количество пигмента с возрастом может уменьшаться, идет обесцвечивание», — объяснила она.

Офтальмолог уточнила, что нет доказательств, что это связано с болезнями. В тоже время она отметила, что особняком стоят фиброз сетчатки или попадание в глаза инородных тел.

Специалист объяснила, что существуют хирургические способы изменения цвета глаз. Так с помощью лазерной коррекции можно осветлить пигмент радужки, а с помощью инъекции красящего вещества — сделать глаза темнее. Однако прибегать к таким радикальным методам Лещенко категорически не рекомендовала и назвала такие операции «вредительством».

«Если вводимое вещество токсичное, может наступить атрофия зрительного нерва и все что угодно. Это калечащая операция, а толку от нее, откровенно говоря, мало. Хотите изменить цвет глаз — надевайте контактные линзы любого цвета: фиолетовый, розовый, красный, в крапинку. Это намного более безопасно, чем операции по смене цвета глаз», — уверена врач.

Как отметила эксперт, цвет глаз не влияет на необходимость защиты от яркого солнечного света. Солнцезащитными очками должны пользоваться все, независимо от цвета радужки.

«У всех своя собственная светочувствительность. Если она повышена, тогда желательно использовать средства защиты от света как можно больше, может быть, не только на улице, но и в помещении, если очень яркий цвет», — заключила Лещенко.

24 февраля японский врач-офтальмолог Руи Хирамацу рассказал, что улучшить зрение без операций можно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день.

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