Авиарегулятор США оштрафовал Boeing на $6,6 млн за невыполнение обязательств

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оштрафовал компанию Boeing на $6,6 млн за невыполнение ею своих обязательств. Об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном на официальном сайте ведомства в четверг, 25 февраля.

Уточняется, что Boeing заплатит $5,4 млн за невыполнение соглашения 2015 года, по которому компания должна была улучшить и сделать приоритетной задачей исполнение и соблюдение требований регулятора.

Также компания согласилась выплатить штраф в размере $1,21 млн для урегулирования двух претензий, по которым окончательного решения регулятор еще не вынес.

Глава FAA Стив Диксон вновь напомнил руководству Boeing, что компания должна сделать приоритетом выполнение требований безопасности и регулятора. Он также добавил, что ведомство всегда ставит на первое место в своих решениях безопасность.

7 января сообщалось, что компания Boeing выплатит $2,5 млрд в рамках урегулирования дела о сговоре с целью мошенничества вокруг самолетов 737 MAX.