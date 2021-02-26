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В группе «Квартал» подтвердили избиение трубача Александра Дитковского

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Солистка группы «Квартал», в которой играет трубач Александр Дитковский, Татьяна Литвиненко подтвердила, что музыканта избили неизвестные, передает РЕН ТВ.

Музыкант был госпитализирован с травмами головы.

«Это действительно так, к большому моему сожалению», — сказала Литвиненко.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что участника музыкальных коллективов «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского избили в Москве. Инцидент произошел в центре столицы. К Дитковскому на улице подошел неизвестный и обратился с просьбой, после чего трубача начали избивать. По данным источника из окружения музыканта, злоумышленников было минимум пятеро.

Представители Дитковского написали заявление в полицию, участников уличного конфликта разыскивают правоохранители.

Дитковский играет на трубе, является участником группы «Квартал» с 1992 года, а с 2003 года еще и является директором коллектива. Кроме того, он является участником музыкальной группы «Машина времени».

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