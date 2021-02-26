Елизавета II призвала поданных привиться от COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к своим поданным с призывом последовать ее примеру и вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в ходе беседы с руководителями британской программы массовой вакцинации в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, сообщило в четверг, 25 февраля, LBC.

«Получив вакцину, вы испытываете чувство защищенности, что, с моей точки зрения, очень важно. Кроме того, полагаю, что для людей, которые никогда раньше не вакцинировались, это очевидно сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других», — сказала королева.

Британский монарх также отметила скорость, с которой были созданы вакцины и успехи программы вакцинации населения королевства.

По словам Ее Величества, сделать укол было «совсем не больно» и «вполне безвредно», и сравнила пандемию коронавируса с чумой, а также битвой, в которой участвует все население планеты. Она напомнила, что британцы сплотились перед лицом общей угрозы, как и во время Второй мировой войны.

Ранее, 9 января, было объявлено о том, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип были привиты вакциной от COVID-19.

Программа вакцинации стартовала в королевстве с 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Тогда же власти Великобритании одобрили использование вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna на территории страны.