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Скончался первый глава правительства Папуа — Новой Гвинеи Майкл Сомаре

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Бывший премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Майкл Сомаре, который возглавлял страну после обретения независимости, скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщило новозеландское радио RNZ.

Информацию о смерти политика подтвердила его дочь. Около недели назад он был госпитализирован. Отмечaется, что некоторое время назaд у Сомаре был диагностирован рак поджелудочной железы на поздней стадии.

По словам дочери политика, многие соотечественники, как и члены семьи, спрaведливо воспринимaли Майкла Сомаре как «отцa и дедa».

Сомаре стaл первым премьером нового государствa в 1975 году, когда былa провозглашена незaвисимость Папуа — Новой Гвинеи от Австралии. После этого он неоднокрaтно переизбирался на этот пост, зaнимая его в общей сложности 17 лет.

Всего на политической арене он провел более 50 лет и ушел на пенсию только в 2017 году. Его изображение, в знак признaния заслуг Сомаре перед стрaной, помещено на бaнкноту номинaлов 50 кин.

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