Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы
Культура
Земфира выпустила первый за восемь лет альбом
Наука
Ученые заявили о невозможности починить корпус МКС
Мир
В раде предложили ввести уголовную ответственность за коллаборационизм
Мир
Евросоюз объявил о высылке постоянного представителя Венесуэлы
Мир
Макрон выступил за европейскую координацию по сертификатам вакцинации
Мир
Зеленский созовет Совбез Украины для обсуждения вопросов госбезопасности
Армия
Танки «Армата» станут мобильными штабами
Мир
Евросовет утвердит новые санкции ЕС в отношении РФ на следующей неделе

Новый постпред США при ООН заявила о «возвращении» страны на мировую арену

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд анонсировала «возвращение Америки на мировую арену», а также заявила о готовности работать с партнерами и союзникам. Об этом она сказала во время своего первого выступления на этом посту.

Непостоянство членов: СБ ООН оказался на пороге тяжелого кризиса
Будет ли модернизирован один из важнейших международных институтов

В своем кратком обращении к журналистам после вручения верительных грамот генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу постпред заявила, что США знают, что нужно делать, начиная от продвижения прав человека до реформирования ООН и урегулирования конфликтов по всему миру.

«Мультилатерализм вернулся, дипломатия вернулась и Америка вернулась», — повторила в речи дипломат слова президента США Джозефа Байдена, сказанные им на инаугурации.

Томас-Гринфилд не стала вдаваться в подробности, как будет строиться ее работа, кроме того, она не ответила на вопросы журналистов, хотя для ее общения с прессой в штаб-квартире ООН был организован брифинг в онлайн-формате, пишет ТАСС.

23 февраля сенат США утвердил Линду Томас-Гринфилд следующим представителем США при ООН, отмечает CNN. Она получила 78 положительных голосов сенаторов, 20 законодателей высказались против кандидатуры Томас-Гринфилд. Ее утверждение в должности состоялось менее чем за неделю до председательства Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН в марте.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021