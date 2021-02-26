Новый постпред США при ООН заявила о «возвращении» страны на мировую арену

Новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд анонсировала «возвращение Америки на мировую арену», а также заявила о готовности работать с партнерами и союзникам. Об этом она сказала во время своего первого выступления на этом посту.

В своем кратком обращении к журналистам после вручения верительных грамот генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу постпред заявила, что США знают, что нужно делать, начиная от продвижения прав человека до реформирования ООН и урегулирования конфликтов по всему миру.

«Мультилатерализм вернулся, дипломатия вернулась и Америка вернулась», — повторила в речи дипломат слова президента США Джозефа Байдена, сказанные им на инаугурации.

Томас-Гринфилд не стала вдаваться в подробности, как будет строиться ее работа, кроме того, она не ответила на вопросы журналистов, хотя для ее общения с прессой в штаб-квартире ООН был организован брифинг в онлайн-формате, пишет ТАСС.

23 февраля сенат США утвердил Линду Томас-Гринфилд следующим представителем США при ООН, отмечает CNN. Она получила 78 положительных голосов сенаторов, 20 законодателей высказались против кандидатуры Томас-Гринфилд. Ее утверждение в должности состоялось менее чем за неделю до председательства Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН в марте.