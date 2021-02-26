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В Британии найден старинный справочник с советами для отдыха на природе

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В Великобритании специалисты аукционного дома Hansons нашли на чердаке дома в графстве Стаффордшир сборник советов 1704 года, посвященный организации отдыха на природе. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили на официальном сайте Hansons Auctioneers.

Карманный справочник под названием «Опытный птицелов, или Отдых джентльмена», согласно публикации, может «шокировать знатоков природы». Например, его авторы советуют поить птиц алкоголем, чтобы «заставить их петь осенью и зимой». Кроме того, в книге предлагается разжигать костры для уничтожения гусениц.

«Эта книга дает захватывающее представление о сельской жизни XVIII века… Она действительно заставила меня улыбнуться, хотя описанные в ней идеи сегодня могут показаться нам возмутительными. Кто бы мог подумать, что есть необходимость заставлять птиц петь, напоив их пивом», — пояснил владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон.

В ближайшее время справочник планируют продать на аукционе.

Ранее, 6 февраля, редкая коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана была продана на аукционе Heritage за рекордные $1,44 млн.

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