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В раде предложили ввести уголовную ответственность за коллаборационизм

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Группа депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде предлагает ввести на Украине уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности в течение 15 лет. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте украинского парламента.

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Уголовный кодекс страны предлагается дополнить статьей «коллаборационная деятельность», предусматривающей ответственность за сотрудничество с Россией, которую называют на Украине государством-агрессором, в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

В качестве меры пресечения предлагается ограничить на 15 лет доступ к должностям, связанным с исполнением функций государства либо местного самоуправления. Также предлагается предусмотреть возможность ликвидации фирм, уполномоченные лица которых вели такое сотрудничество.

В документе отмечается, что публичные призывы со стороны гражданина Украины к поддержке решений или действий России, сотрудничества с ней, непризнание распространения государственного суверенитета Украины над территориями Крыма и неподконтрольными Киеву территорий Донбасса наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Ранее, 23 февраля, бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко высказала опасения, что Украине угрожает новый майдан, отметив, что за последние годы страна только раскололась в политическом, экономическом и идеологическом планах.

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