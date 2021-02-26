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Евросоюз объявил о высылке постоянного представителя Венесуэлы

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Евросоюз в четверг, 25 февраля, объявил постоянного представителя Венесуэлы при ЕС персоной нон грата. Такое решение принято в ответ на аналогичный шаг Каракаса. Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы Брюсселя.

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«По инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Жозепа Борреля) Совет (ЕС) сегодня принял решение объявить главу миссии Венесуэлы при Европейском союзе персоной нон грата», — цитирует документ ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что Евросоюз считает решение венесуэльских властей об объявлении персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу «полностью необоснованным и противоречащим задачам ЕС по развитию отношений и строительству партнерства ЕС с третьими странами».

24 февраля представитель Евросоюза Исабель Брильанте Педросу была объявлена властями Венесуэлы персоной нон грата и получила 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Решение о высылке было принято в ответ на введенные ЕС санкции против Каракаса.

22 февраля Евросоюз расширил санкционный список. Новые ограничения коснулись и Венесуэлы, в черный список теперь входят 55 человек.

В частности, туда попали председатель венесуэльского национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены национальной ассамблеи и судьи.

В МИД Венесуэлы осудили «произвольные» санкции ЕС, которые «не имеют правовой основы в нормах международного права».

24 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 23 февраля, заявил, что Боливарианская Республика никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику.

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