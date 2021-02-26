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Писатель-афорист Аркадий Давидович скончался в Воронеже

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Известный афорист, писатель Аркадий Давидович скончался в Воронеже на 91-м году жизни. Об этом сообщили поклонники его таланта в группе в «ВКонтакте» в четверг, 25 февраля.

Как пишет сайт kp.ru, у Давидовича произошла остановка сердца. Ранее писатель был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, 7 февраля диагноз подтвердился.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев и мэр Воронежа Вадим Кстенин выразили соболезнования близким писателя-афориста, пишет REGNUM.

Гусев назвал Давидовича «человеком блестящего ума, настоящим философом, непревзойденным художником слова, умевшим видеть уникальное в обыденном и в короткую форму заключать глубокую мудрость».

«Воронежская область потеряла один из своих счастливых талисманов, о котором знала вся страна. Но творческое наследие мастера продолжит нас воодушевлять», — добавил губернатор.

Кстенин заявил, что смерть писателя — невосполнимая потеря, а творчество его назвал искрометным, по-народному метким и глубоким.

«Память об Аркадии Давидовиче останется в наших сердцах. Выражаю соболезнования родным и близким покойного», — заключил мэр.

Аркадий Давидович известен далеко за пределами Воронежа своими афоризмами, которых он придумал более 50 тыс. Цитаты переведены на 36 языков мира.

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