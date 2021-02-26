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Ученые заявили о невозможности починить корпус МКС

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На МКС может быть больше шести трещин, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Скорее всего, станция уже выработала свой ресурс, опасаются специалисты. Металл износился, и исправить это можно, только переплавив его, что сделать невозможно, пояснили они.

Дожить до заплаты: ликвидация трещины на МКС может привести к появлению новой
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Станция эксплуатируется с 1998 года, и изначально она была рассчитана на 15 лет.

«В металлической оболочке МКС со временем от наличия циклических механических нагрузок и термоциклирования (станция оказывается то на солнечной стороне, то в области тени), будут появляться и увеличиваться трещины. Примерно те же процессы привели к разрушению «Мира». Срок его службы продлевали до тех пор, пока было возможно как-то залатать повреждения», — пояснил заведующий кафедрой физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Семенов.

По его словам, процесс появления новых трещин на МКС неизбежен и необратим, — станция почти выработала свой ресурс.

«Восстановить свойства уставшего металла можно только путем его переплавки. Таким образом, полностью заменять нужно весь корпус аварийного модуля МКС, а это невозможно», — считает эксперт.

В корпусе модуля «Звезда» может быть несколько трещин, ставших причиной утечки воздуха на МКС. Об этом стало известно из переговоров космонавтов, которые НАСА транслировала 24 февраля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стара, как «Мир»: ученые считают, что починить корпус МКС невозможно

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