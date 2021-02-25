Неделя неформального образования пройдет в Иркутске

IX Неделя неформального образования состоится в Иркутске с 1 по 6 марта. На нескольких площадках города проведут около 700 познавательных занятий.

В программе мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, живописи, деревообработке, открытых тренировок по йоге, дзюдо, айкидо, капоэйра, каратэ. Также запланированы занятия по профориентации, консультации и тренинги психологов, уроки по программированию и построению вэб-сайтов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Проект направлен на выявление новых образовательных ресурсов, привлечение иркутян к новым формам образования, проведения досуга и повышения качества их жизни.