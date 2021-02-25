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Сотрудница банка похитила деньги с карты пенсионера на Камчатке

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Сотрудница банка в Петропавловске-Камчатском подозревается в хищении денег с платежной карты пенсионера. В отношении 24-летней девушки возбудили уголовное дело.

Как пояснил заявитель, финансовое учреждение перевыпустило его банковскую карту в связи с истечением срока действия предыдущей. Несколько месяцев мужчина не являлся в банк и не обменивал карту. Через некоторое время ему на телефон пришло несколько смс-сообщений о снятии денег с его счета и оплате различных товаров, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на УМВД России по Камчатскому краю.

Подозреваемая рассказала, что владелец банковской карты продолжительное время не объявлялся. И она решила воспользоваться платежной картой. Большую часть денег злоумышленница обналичила через банкомат, часть потратила на оплату покупок в магазинах бесконтактным способом. Ущерб от ее действий составил более 90 тыс. рублей, девушка уже вернула деньги потерпевшему.

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