Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лидеры ЕС согласились ввести электронные сертификаты вакцинации
Мир
На Украине закрыли вызвавшее блокировку свыше 400 сайтов дело
Наука
Ученые зафиксировали беспрецедентное ослабление Гольфстрима
Мир
Депутат рады в знак солидарности выступил в ОБСЕ на русском языке
Мир
Дипломаты России и Израиля обсудили перспективы ближневосточного урегулирования
Мир
Байден объявил о стихийном бедствии в Оклахоме из-за снегопадов
Мир
Евросоюз продлил санкции против Белоруссии на год
Мир
Президент Германии призвал не отказываться от связей с Россией
Мир
Глава Европарламента объяснил необходимость введения сертификатов вакцинации

На Украине заявили о блокировке «российских ботоферм»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Службa бeзопаснoсти Укрaины зaявила о блoкировке дeятельности «ботоферм» во Львoвской облaсти, чeрез котoрые рaспространяли недoстоверную инфoрмацию для сoздания пaнических нaстроений и «минирoвали» объeкты. Ведoмство утвeрждает, что их курирoвали из России.

Курс — на Берлин: почему Украина поссорилась с Германией
Представитель Киева обвинил президента ФРГ в искажении истории

Отмeчается, что опeративники СБУ устaновили, что нeсколько житeлей рeгиона оргaнизовали рaботу так нaзываемых «ботоферм».

«Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу», — сообщила спецслужба в Facebook.

В СБУ отметили, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты, используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов. Через них, по утверждению СБУ, злоумышленники «распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти», а также «осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона».

В спецслужбе добавили, что проведены обыски, изъяты компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт.

22 февраля сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) осуществила задержание якобы «агента российской разведки», который попытался заполучить и передать чертежи «секретного танка» Т-84БМ «Оплот».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021