Подземную парковку построят на Красной площади в Красноярске

Мэрия Красноярска приняла решение о строительстве подземной парковки на Красной площади. Согласно проекту, на территории общей площадью в 4,7 тыс. кв. м появится больше пространства для пешеходов. Даты начала работ и приблизительные сроки ввода объекта в эксплуатацию пока неизвестны.

Отметим, что создание парковки на Красной площади пройдет по проекту красноярской арт-группы «ЧертИ» — осенью 2020 года команда заняла призовое место в конкурсе по созданию концептов благоустройства площади. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее мэрия Красноярска начала поиски организации, которая займется проектированием дороги между улицами Гладкова и Судостроительной. В районе улицы Гладкова проезжая часть начнется у дома № 175, однако подрядчику нужно будет провести изыскания и получить одобрение Госэкспертизы. Победителя торгов выберут 1 марта.