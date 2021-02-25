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Подземную парковку построят на Красной площади в Красноярске

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Мэрия Красноярска приняла решение о строительстве подземной парковки на Красной площади. Согласно проекту, на территории общей площадью в 4,7 тыс. кв. м появится больше пространства для пешеходов. Даты начала работ и приблизительные сроки ввода объекта в эксплуатацию пока неизвестны.

Отметим, что создание парковки на Красной площади пройдет по проекту красноярской арт-группы «ЧертИ» — осенью 2020 года команда заняла призовое место в конкурсе по созданию концептов благоустройства площади. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее мэрия Красноярска начала поиски организации, которая займется проектированием дороги между улицами Гладкова и Судостроительной. В районе улицы Гладкова проезжая часть начнется у дома № 175, однако подрядчику нужно будет провести изыскания и получить одобрение Госэкспертизы. Победителя торгов выберут 1 марта.

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