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Почти 60% ирландцев испытывают психические проблемы из-за пандемии COVID-19

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Почти 60% (57,1%) жителей Ирландии столкнулись с психическими проблемами из-за пандемии COVID-19. Такие данные следуют из опроса Национального статистического агентства (CSO) страны, опубликованного в четверг, 25 февраля.

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Более 15% опрошенных отметили, что испытывают депрессию «почти всё время». При этом больше были обеспокоены своим психическим состоянием женщины. За последние три месяца число людей, которые считают, что жизнь не станет такой, какой она была до пандемии, возросло и достигло 8,9%.

Около 40% респондентов оценили свою общую удовлетворенность жизнью как «низкую». Это самый большой процент, который был зафиксирован на данный момент в опросах организации.

Почти три из четырех (74,4%) респондентов в возрасте о 18 до 34 лет заявили о подавленном состоянии из-за пандемии и локдауна. Среди респондентов старше 70 лет о негативном эффекте на психику сообщили лишь 32,4%.

Исследование было проведено в феврале текущего года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. ирландцев разных возрастов и полов.

В конце июля прошлого года врач назвал психические последствия, с которыми могут столкнуться россияне из-за пандемии COVID-19. По его словам, из-за размышлений об инфекции люди стали мнительными, ищут у себя симптомы инфицирования, живут в условиях стресса. Кроме того, на людях сказались месяцы самоизоляции.

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