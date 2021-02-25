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Евросоюз прокомментировал ситуацию с коронавирусом

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Эпидемическая ситуация в Европейском союзе остается серьезной, это требует сохранения жестких ограничительных мер. Такое решение было озвучено в четверг, 25 февраля, в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС, распространенном в Брюсселе.

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«Эпидемиологическая ситуация остается серьезной, и новые варианты вируса создают дополнительные проблемы. Поэтому мы должны поддерживать жесткие ограничения, наращивая усилия по ускорению поставок вакцин», — отметили в организации. Фрагмент приводится в аккаунте Европарламента в Twitter.

Согласно документу, Евросоюзу важно ускорить выдачу разрешений на создание и распространение вакцин, что позволит оперативнее проводить прививочную кампанию. Еврокомиссии же было поручено подготовить доклад об уроках, которые были извлечены из пандемии коронавируса.

Как уточняется, в докладе необходимо рассмотреть вопросы обмена данными, координации действий, коммуникации государств, способов добиться производственного потенциала в ЕС и создания резервов, одновременно поддерживая устойчивые алгоритмы поставки медицинских услуг.

Ранее в этот же день канцлер Германии Ангеля Меркель заявила, что главы государств и правительств стран Евросоюза согласились с тем, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Меркель отметила, что начало работе над решением этого вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь. Канцлер также добавила, что в Германии приняли решение разработать подобный национальный сертификат вакцинации.

Также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), чтобы начать постепенную экспертизу вакцины «Спутник V» для одобрения в Евросоюзе. Сейчас в Европейском союзе для вакцинации используют препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом AstraZeneca и Pfizer сообщили о сокращении поставок из-за производственных проблем.

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