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Евросовет утвердит новые санкции ЕС в отношении РФ на следующей неделе

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Новые санкции Евросоюза в отношении России из-за приговора блогеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе, заявил в четверг, 25 февраля, председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

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«В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека», — сказал он.

Ранее, 24 февраля, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва ответит на новые санкции Евросоюза (ЕС) и не исключает, что реакция Кремля будет асимметричной.

Ранее в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ЕС о расширении персональных санкций в отношении граждан России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным — цирк и заранее разыгранная история.

22 февраля МИД РФ заявил, что Совет ЕС принял решение о подготовке санкций против Москвы в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры, отметили в ведомстве.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Навального.

Решение ЕС о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

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