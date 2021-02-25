В Facebook заявили о планах создать «Центр прозрачности»

Компания Facebook намерена создать «Центр прозрачности» — сервис, который поможет пользователям получать информацию о работе социальной сети. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что работа по созданию «Центра прозрачности» начнется в течение месяца, однако пока непонятно, как именно будет работать сервис и с какими вопросами туда смогут обратиться пользователи, пишет «Газета.ру».

«Это будет место, где люди смогут получить информацию о наших стандартах и о мерах, которые принимаются для их воплощения», — говорится в сообщении на сайте Facebook.

Также Facebook намерен создать единый свод правил по борьбе с дезинформацией, на основе которых происходит удаление и модерация контента.

Кроме того, компания пообещала не удалять фото обнаженного тела, если с его помощью иллюстрируются темы, касающиеся здоровья.

Ранее в этот же день член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки. При составлении рейтинга рассматривались такие параметры, как общее число неудаленных материалов, наличие или отсутствие представительства на территории России, оперативность реагирования на запросы пользователей.