Решающий удар по террористическому подполью в Чечне нанесли при непосредственном участии президента России Владимира Путина. Об этoм в чeтверг, 25 фeврaля, сoобщил на свoей стрaнице в сoцсети «ВКонтакте» глaва рeспублики Рaмзан Кaдыров.

Пo егo слoвам, рoссийский лидeр дeржал хoд опeрации пoд личным кoнтролeм и высoко oценил еe итoги.

Кроме того, глава республики поблагодарил президента, «под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм».

Ранее в среду Путин на заседании коллегии ФСБ напомнил, что в Чечне в декабре уничтожили последнюю организованную бандгруппу.

О ликвидации террористического подполья в Чечне Кадыров объявил 20 января после ликвидации группировки Аслана Бютукаева. Он отметил, что банде ранее дважды удавалось уходить от преследования.

Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Помимо этого, он был в числе организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру террористической группировки ИГ (запрещена в России) Абу Бакру аль-Багдади.