Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого призвал все стороны в стране к сдержанности. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Была обсуждена ситуация в Армении <...> Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день в Ереване прошли акции сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Президент республики Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции. Глава государства отметил, что принимает все меры для снижения напряженности и ищет пути мирного урегулирования ситуации.

Пашинян, в свою очередь, вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. Политик заявил, что он и его семья «ни при каких обстоятельствах» не собираются бежать из страны. При этом военных глава армянского правительства призвал заниматься охраной границ и территориальной целостности страны. По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

В Армении продолжаются акции протеста оппозиции, которая обвиняет Пашиняна в капитуляции из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе. 25 февраля начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки Пашиняна. Премьер назвал происходящее в стране попыткой военного переворота и освободил от должности Гаспаряна.

Как сообщал корреспондент «Известий», оппозиция Армении намерена оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку.