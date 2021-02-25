Пациент психдиспансера напал на полицейского в Якутске

В Якутске расследуется уголовное дело в отношении мужчины, 1968 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России — применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В конце января в дежурную часть МВД по Якутии поступило сообщение от врача Якутского республиканского психоневрологического диспансера о том, что пациент, состоящий на активном наблюдении, не является в медицинское учреждение для прохождения планового осмотра, отказывается от лечения и проявляет агрессию, передает ИА YakutiaMedia.

После неоднократного предупреждения о праве проникновения в жилище сотрудники вошли в помещение. В этот момент мужчина применил холодное оружие длиной 84 см и ранил полицейского. Пациент был доставлен в психоневрологический диспансер.