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В Белоруссии заявили о зацикленности Запада на насаждении демократии

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в четверг, 25 февраля, в эфире телеканала ОНТ заявил, что у Запада есть зацикленность на «насаждении демократии» в других государствах.

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«Есть какая-то зацикленность на продвижении, насаждении демократии в их понимании этого слова. Да, демократия необходима. Есть определенные демократические нормы, которых все должны придерживаться. Но благородные цели не должны достигаться неблагородными методами», — отметил он.

По словам главы МИД, некоторые люди не всегда чувствуют, что происходит в другой стране, и не могут понять, что у каждого государства есть свой путь развития.

Макей подчеркнул, что в итоге все придут «к этой благородной цели», но у всех это займет разное время и необходимо учитывать «многообразие развития наций, национальные психологические особенности народов». По его мнению, именно отсутствие понимания этого момента служит причиной проблем во взаимоотношениях Запада не только с Белоруссией, но и с Россией.

Ранее в этот же день Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. В санкционный список также включен белорусский лидер Александр Лукашенко и семь компаний.

18 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Белоруссия и Россия, несмотря ни на какие санкции, могут справиться с подобными вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым.

В январе Лукашенко назвал бандитскими санкции Запада, под которые попали несколько промышленных предприятий Белоруссии. Также он поручил правительству страны выработать на введенные ограничения симметричный ответ.

В начале октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, затем Брюссель применил рестрикции против Лукашенко и еще 14 чиновников.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.

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