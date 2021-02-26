Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лидеры ЕС согласились ввести электронные сертификаты вакцинации
Мир
На Украине закрыли вызвавшее блокировку свыше 400 сайтов дело
Наука
Ученые зафиксировали беспрецедентное ослабление Гольфстрима
Мир
Депутат рады в знак солидарности выступил в ОБСЕ на русском языке
Мир
Дипломаты России и Израиля обсудили перспективы ближневосточного урегулирования
Мир
Байден объявил о стихийном бедствии в Оклахоме из-за снегопадов
Мир
Евросоюз продлил санкции против Белоруссии на год
Мир
Президент Германии призвал не отказываться от связей с Россией
Мир
Глава Европарламента объяснил необходимость введения сертификатов вакцинации

Студенты-медики из трех регионов остались без ковидных выплат

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студенты из трех регионов до сих пор не получили социальные выплаты, положенные им за прохождение практики во время пандемии в ноябре-декабре 2020 года. Об этом «Известиям» сообщили учащиеся из Архангельской области и Алтайского края. По данным других источников, похожая ситуация складывается и на Дальнем Востоке.

Держи карман уже: студенты-медики жалуются на задержку стипендий
Всероссийский студенческий союз зафиксировал перебои с выплатами в 19 вузах страны

Речь идет о двух государственных медицинских университетах: Северном (СГМУ) и Алтайском (АГМУ), а также о Дальневосточном федеральном университете.

«Некоторые из ребят, которые проходили практику, сталкивались с ковидными больными. Выплата за практику до сих пор никому не пришла», — рассказала «Известиям» студентка СГМУ, пожелавшая остаться неназванной.

Руководство вуза в ответ на запрос «Известий» сообщило, что денежные средства на выплаты в учебное заведение вовремя не поступили, а вопрос «решается на уровне учредителя» (Минздрава).

Студенты обратились в региональный профсоюз, а также во Всероссийский студенческий союз (ВСС).

К началу марта задержка составит уже два месяца, а это значит, что ситуация попадает под действие Уголовного кодекса. По словам председателя ВСС Олег Цапко, союз подготовил обращения в СК России, органы прокуратуры и Минздрав, которые намерен отправить адресатам 1 марта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Порочная практика: не все студенты-медики получили ковидные выплаты

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021