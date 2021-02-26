Студенты-медики из трех регионов остались без ковидных выплат

Студенты из трех регионов до сих пор не получили социальные выплаты, положенные им за прохождение практики во время пандемии в ноябре-декабре 2020 года. Об этом «Известиям» сообщили учащиеся из Архангельской области и Алтайского края. По данным других источников, похожая ситуация складывается и на Дальнем Востоке.

Речь идет о двух государственных медицинских университетах: Северном (СГМУ) и Алтайском (АГМУ), а также о Дальневосточном федеральном университете.

«Некоторые из ребят, которые проходили практику, сталкивались с ковидными больными. Выплата за практику до сих пор никому не пришла», — рассказала «Известиям» студентка СГМУ, пожелавшая остаться неназванной.

Руководство вуза в ответ на запрос «Известий» сообщило, что денежные средства на выплаты в учебное заведение вовремя не поступили, а вопрос «решается на уровне учредителя» (Минздрава).

Студенты обратились в региональный профсоюз, а также во Всероссийский студенческий союз (ВСС).

К началу марта задержка составит уже два месяца, а это значит, что ситуация попадает под действие Уголовного кодекса. По словам председателя ВСС Олег Цапко, союз подготовил обращения в СК России, органы прокуратуры и Минздрав, которые намерен отправить адресатам 1 марта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Порочная практика: не все студенты-медики получили ковидные выплаты