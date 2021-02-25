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В Ростове-на-Дону проверят информацию о голодающих цирковых львах

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Полиция проверит информацию о том, что под Ростовом-на-Дону в цирковом фургоне находятся три голодающих льва. Об этом 25 февраля сообщил представитель ГУ МВД России по Ростовской области.

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Информация о якобы голодающих животных была опубликована в группе города во «ВКонтакте». Одна из местных жительниц заметила на промзоне села Чалтырь цирковой фургон.

Дворник рассказал жительнице, что фургон находится под Ростовом-на-Дону уже месяц, а внутри сидят три льва, которых за месяц кормили три раза.

«Сотрудники полиции проверяют данную информацию», — рассказал представитель правоохранительных органов «РИА Новости».

Ранее, 7 февраля, стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина незаконно держал у себя дома львенка. Отмечается, что животное привезли из Москвы без разрешающих документов.

Животное было изъято у жителя Санкт-Петербурга. На данный момент львенок временно находится на содержании в российском карантинном центре диких животных «ВЕЛЕС».

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