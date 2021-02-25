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В ОПЗЖ назвали попыткой запугивания проведение обысков в офисе партии

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Власть решила использовать травлю, запугивание и ущемление прав, чтобы помешать нормальной работе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом 25 февраля говорится в сообщении пресс-службы партии.

Таким образом в партии отреагировали на проведение обысков в автобусе охранной фирмы рядом с офисом «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ», — пояснила пресс-служба партии.

В партии уверены, что приказ о досмотре и обыске автобуса является попыткой запугать членов политической силы, которая противостоит официальной власти. Отмечается, что правоохранительные органы Украины задержали девять охранников фирмы. В офисе партии, как отмечает «Газета.ру», также идут задержания.

«Вне всякого сомнения, сегодняшние события возле офиса ОПЗЖ организованы с одной-единственной целью — оказать давление на нашу политическую силу, препятствовать ее нормальной работе. Власть в который раз прибегла к своим излюбленным методам: травле, запугиванию и ущемлению прав. На этот раз — с использованием полиции», — добавили в пресс-службе партии.

Ранее в этот же день депутат от фракции рады ОПЗЖ Илья Кива рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и задерживает сотрудников офиса.

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