Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

В Москве наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщил в четверг, 25 февраля, мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим такой устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно такое приличное», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник добавил, что обязательные ограничения для москвичей старше 65 лет будут переведены в рекомендательные. Также Собянин выразил надежду, что санитарно-ограничительные меры в столице будут сниматься и дальше.

«С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек сам, ощущая, насколько он вообще находится в зоне риска, и принимал сам для себя эти решения. Конечно, будем надеяться, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя», — добавил мэр.

По его словам, на данный момент количество госпитализаций заболевших COVID-19 в столице снизилось до 600 в сутки.

Ранее в этот день Собянин сообщил, что при сохранении тенденции к снижению случаев заболевания COVID-19 в Москве ряд ограничительных мер снимут в ближайшие два месяца.

В начале февраля градоначальник допустил, что основные ограничения в городе могут быть сняты к маю, если сохранится тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

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