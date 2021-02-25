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Новый Рудневский мост построят во Владивостоке

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Во Владивостоке новый Рудневский мост собираются строить рядом со старым. Планируется, что он будет состоять из двух сооружений, предназначенных для движения транспорта в разных направлениях, — по типу Русского и Золотого мостов.

Переправа будет четырехполосной, с пропускной способностью до 2,26 тыс. транспортных средств в час. Сначала построят первый мост, на который переведут движение автомобилей, затем демонтируют старый, а позже на его месте уже будет создано второе сооружение. Кроме того, запланировано создание кольцевых двухуровневых развязок в районе улиц Руднева и Луговой, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, во Владивостоке пройдет капитальный ремонт улиц Харьковской и Окатовой. Контракт выиграла компания «Инвестстройторг», которая снизила стоимость работ до 77,83 млн рублей. Ремонт на улице Окатовой будет проходить от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой. На улице Харьковской будет отремонтирован участок от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой.

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