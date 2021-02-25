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В Крыму заявили о намерении преследовать организаторов блокад полуострова

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Крымские власти решили преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

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Таким образом он отреагировал на заявления украинские властей, обвинивших его в «нарушении законов и обычаев войны» путем «присвоения общественного имущества», которое чиновники Украины считали личной собственностью.

Константинов подчеркнул, что власти страны нанесли Крыму колоссальный ущерб и похитили средства с банковских счетов жителей полуострова.

«Эти действия носят явные признаки уголовного преступления, потому что всё это — политика геноцида, которую осуществляет официальный Киев против Крыма. Мы намерены преследовать организаторов этих преступлений», — отметил глава крымского Госсовета в разговоре с ТАСС.

По его словам, комиссия парламента региона оценит нанесенный Киевом ущерб и озвучит суммы убытков полуострова. Вопрос компенсаций будет обсуждаться с новой властью, сформированной законным путем, заключил Константинов.

Ранее в феврале постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев собирается достроить дамбу на 107-м км Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова.

В свою очередь, депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек заявил, что дамба, перекрывающая водоснабжение Крыма с территории Украины, не повлияет на жизнь крымчан. По его словам, никакой сенсации в заявлении украинского чиновника нет. В то же время Бальбек выразил уверенность, что строительство дамбы будет сопряжено с коррупцией.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

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