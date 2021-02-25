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На Украине закрыли вызвавшее блокировку свыше 400 сайтов дело

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Киевская городская прокуратура закрыла дело, в рамках которого от интернет-провайдеров требовали заблокировать более 400 сайтов, включая «Живой журнал» и портал российского издания РБК. Об этом 25 февраля сообщила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

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«Процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно — об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности», — цитирует ее «Украинская правда».

По словам Максимец, прокуратуру о заседании суда не уведомили. Ведомство также проведет проверку в связи с действиями сотрудников Голосеевского управления во время расследования.

О том, что Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, стало известно ранее в этот день. Основанием стало определение судьи по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Статья касается преступлений, связанных с мошенничеством и незаконными операциями с использованием электронно-вычислительной техники, пишет «Газета.ру».

Кроме того, операторы должны заблокировать несколько местных новостных порталов и ресурсы, которые посвящены криптовалютам.

В МВД Украины заявили, что решение суда о блокировке на территории Украины 426 сайтов является незаконным и будет пересмотрено.

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