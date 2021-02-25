Дипломаты России и Израиля обсудили перспективы ближневосточного урегулирования

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз в четверг, 25 февраля, обсудили развитие двустороннего сотрудничества, перспективы палестино-израильского урегулирования, а также ситуацию в Сирии.

«Были детально обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, акцентирована заинтересованность в дальнейшей активизации российско-израильского многопланового сотрудничества, в том числе в свете отмечаемого в 2021 году 30-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами», — говорится в сообщении МИД России.

Отмечается также, что в ходе диалога акцент был сделан на ситуации в Сирии, а также перспективы урегулирования арабо-израильского конфликта путем налаживания прямых переговоров между сторонами при содействии ближневосточного «квартета» (Россия, США, ЕС и ООН).

15 февраля МИД России сообщил о телеконференции «квартета», в ходе которой Москва приветствовала возобновление палестино-израильского урегулирования. Представители «квартета» также договорились проводить свои встречи на регулярной основе.

3 декабря 2020 года Генеральная Ассaмблея ООН приняла четыре ежегодных резолюции в поддержку Палестины и против действий Израиля. Генассамблея призвала мировое сообщество способствовать самоопределению палестинского народа, а также ближневосточному урегулированию на двугосударственной основе.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае 2018 года после того, как США открыли новое посольство в Израиле, перенеся его из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом Штаты де-факто признали Иерусалим столицей еврейского государства. Палестина же считает часть города своей территорией.