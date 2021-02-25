Единые проездные карты начнут внедрять в Томске в апреле 2021 года

В Томске с апреля этого года начнется внедрение единых проездных карт для оплаты во всех видах общественного транспорта. Об этом начальник департамента горхозяйства Владимир Брюханцев сообщил в четверг, 25 февраля, в ходе прямого эфира в YouTube.

По его словам, в марте будет объявлен конкурс на запуск системы оплаты проезда среди банков. Победитель должен будет обеспечить автоматизированную систему оплаты проезда с зачислением средств конкретному перевозчику. В апреле уже появится единый расчетный центр, после чего начнется внедрение самой карты, пишет РИА «Томск».

«Безналичный расчет сегодня действует во всех видах транспорта, в том числе в маршрутках, — это мы запустили. Но не отработали систему с единой формой оплаты для перевозчиков — сегодня у каждого перевозчика свой банк, свой терминал. И невозможно развить систему категорий оплаты — для школьников, пенсионеров, пассажиров, едущих с пересадкой, и так далее. Нужна единая карта для всех автобусов», — заявил Брюханцев.

Ожидается, что введение карт позволит решить целый ряд проблем. Доходы перевозчиков будут прозрачными, а услуги кондуктора больше не понадобятся.