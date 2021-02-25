День профсоюзов учредили в Калужской области

В Калужской области появился новый праздник — День профсоюзов. Соответствующий закон подписал губернатор региона Владислав Шапша.

Праздник будет отмечаться каждый год 25 октября. Как пишет газета «Весть», общероссийского Дня профсоюзов пока не существует, поэтому его отмечают на региональном уровне.

Соответствующий закон законодательное собрание Калужской области приняло 18 февраля, а 24 февраля документ подписал губернатор региона.

Ранее в феврале глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал предложение ввести праздничный День здорового образа жизни (ЗОЖ) в России. Он также напомнил о существовании Всемирного дня борьбы со СПИДом, Дня борьбы с онкологическими заболеваниями, профессиональных праздников, Дня без автомобиля и Дня без курения.