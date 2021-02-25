Байден объявил о стихийном бедствии в Оклахоме из-за снегопадов

Президент США Джо Байден объявил о введении чрезвычайного положения в связи со снегопадами в штате Оклахома, ранее этот режим был объявлен в наиболее пострадавшем от непогоды штате Техас. Об этом говорится 24 февраля в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что объявление статуса ЧП позволяет выделить федеральную помощь для оказания поддержки в восстановлении на уровне штата, местном уровне и образованиям в районах, пострадавших от сильных снежных бурь с 8 по 20 февраля.

Всего на помощь федерального бюджета могут рассчитывать 16 из 77 округов штата. Средства могут быть выделены на временное жилье и ремонт дома, ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихии.

16 февраля снежная буря, накрывшая 25 штатов на Среднем Западе, а также южную часть США, оставила без света более 3 млн человек.

14 февраля Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил на всей территории штата режим ЧС на федеральном уровне.

Согласно последним данным, жертвами непогоды уже стали почти 50 человек, среди них некоторые скончались от переохлаждения, некоторые — от отравления угарным газом, пытаясь согреться.

Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.