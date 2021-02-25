Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МВФ заявили о нерешенных вопросах миссии на Украине
Мир
Президент Германии призвал не отказываться от связей с Россией
Мир
Глава Европарламента объяснил необходимость введения сертификатов вакцинации
Мир
Россия вошла в топ-30 стран по готовности к развитию инноваций
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Мир
В МВД Украины назвали незаконной блокировку в стране более 400 сайтов
Авто
В Российском союзе автостраховщиков поддержали перенос реформы техосмотра
Общество
Бывшего главу Щелковского района Подмосковья отпустили под домашний арест
Мир
В минторге США подтвердили снижение ВВП страны на 3,5%

Байден объявил о стихийном бедствии в Оклахоме из-за снегопадов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден объявил о введении чрезвычайного положения в связи со снегопадами в штате Оклахома, ранее этот режим был объявлен в наиболее пострадавшем от непогоды штате Техас. Об этом говорится 24 февраля в сообщении на сайте Белого дома.

Черная зима: как аномальные морозы влияют на нефтяные цены
Повлияет ли на рынок вынужденное сокращение добычи в Техасе

Отмечается, что объявление статуса ЧП позволяет выделить федеральную помощь для оказания поддержки в восстановлении на уровне штата, местном уровне и образованиям в районах, пострадавших от сильных снежных бурь с 8 по 20 февраля.

Всего на помощь федерального бюджета могут рассчитывать 16 из 77 округов штата. Средства могут быть выделены на временное жилье и ремонт дома, ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихии.

16 февраля снежная буря, накрывшая 25 штатов на Среднем Западе, а также южную часть США, оставила без света более 3 млн человек.

14 февраля Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил на всей территории штата режим ЧС на федеральном уровне.

Согласно последним данным, жертвами непогоды уже стали почти 50 человек, среди них некоторые скончались от переохлаждения, некоторые — от отравления угарным газом, пытаясь согреться.

Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021