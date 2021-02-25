Проводится проверка по факту плохого питания в иркутской школе

Служебную проверку по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова проводят по факту некачественного питания в школьной столовой. Причиной послужило обращение родителей учеников учреждения № 66. В частности, 20 февраля многие дети отказались от обеда.

«Возникновение случаев, подобных в школе № 66, недопустимо! По данному факту уже начали служебное расследование», — подчеркнул мэр города.

Организовано выездное совещание совместно с директором комбината питания, ответственными за организацию питания лицами, заведующим производственной частью, директором школы. Как объяснили в МУП «Комбинат питания», была нарушена технология приготовления блюда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, в школьных столовых Башкирии могут ввести принцип шведского стола. Такой вариант организации питания предложил рассмотреть глава Госсобрания республики Константин Толкачев. Спикер парламента дал поручение обсудить проблемы организации питания в школьных столовых со всеми заинтересованными сторонами: представителями Роспотребнадзора, родителями и операторами школьного питания. Толкачев считает, что необходимо выработать рекомендации для приведения системы питания в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.