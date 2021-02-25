В Совфеде призвали ОБСЕ не пытаться давить на Россию

Давить на Россию не нужно, лучше находить с ней точки соприкосновения. Такое мнение 25 февраля высказал замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Джабаров и первый замглавы комитета Совфеда по образованию Григорий Карасин в ходе заседания также высказались по вопросам ущемления прав русских и русскоязычных граждан.

Карасин отметил, что важно сохранять спокойствие и конструктивность в ходе межпарламентского общения, а также сосредоточиться на достижении результатов, а не на обострении противоречий, особенно в условиях пандемии.

Он подчеркнул, что ряд государств задействовали язык санкций и политико-пропагандистских нападок, что может быть опасно, но при этом бесполезно в отношении России.

«Кроме того, абсолютно недопустимо устраивать санкционные атаки против государств из-за решения проблем сугубо внутриполитического характера», — заключил российский сенатор.

Ранее в феврале Москва призвала ОБСЕ обратить внимание на новые санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины и дать им правовую оценку. Речь идет о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены.