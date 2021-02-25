В Красноярске взяли под стражу четверых подозреваемых в торговле детьми
В Красноярске задержаны четверо подозреваемых в торговле детьми. Трое россиян и гражданка Казахстана, которая отдала своего ребенка, заключены под стражу. По версии следствия, незаконная деятельность была организована в 2019 году 33-летним мужчиной, сообщает телеканал «Известия». Подозреваемые находили женщин, готовых выносить ребенка. Потом за вознаграждение мать отдавала новорожденного. Подозреваемые выступали посредниками в сделке. СК обнаружил местонахождение девяти младенцев. Все новорожденные помещены в Дом малютки. Личности и проживание рожениц, продавших детей, устанавливаются.
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