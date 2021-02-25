Границы 80 тыс. полей оцифровали в Ростовской области

В Ростовской области в рамках развития цифровизации сельского хозяйства оцифровали контуры 80 тыс. полей. Об этом сообщает региональное правительство.

Геоинформационная система поможет следить за ходом сева и уборочных работ на полях, а также позволит выявить неиспользуемые земли сельхозназначения. При этом будут задействованы спутниковые технологии.

Кроме того, в системе мониторинга полей теперь имеются данные обследований о наличии калия, гумуса, фосфора в почве, проводимых с 1964 года, уточняет RostovGazeta.

По данным агентства, к 2023 году в регионе также должны на треть увеличить количество сельхозтехники, оснащенной спутниковыми системами.

Ранее сообщалось, что в Крыму появится научный центр, где ученые выведут сорта субтропических культур для выращивания в России. Адаптировать для выращивания в стране ученые намерены фейхоа, гранаты, оливу и киви.