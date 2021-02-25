Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МВФ заявили о нерешенных вопросах миссии на Украине
Мир
Президент Германии призвал не отказываться от связей с Россией
Мир
Глава Европарламента объяснил необходимость введения сертификатов вакцинации
Мир
Россия вошла в топ-30 стран по готовности к развитию инноваций
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Мир
В МВД Украины назвали незаконной блокировку в стране более 400 сайтов
Авто
В Российском союзе автостраховщиков поддержали перенос реформы техосмотра
Общество
Бывшего главу Щелковского района Подмосковья отпустили под домашний арест
Мир
В минторге США подтвердили снижение ВВП страны на 3,5%
Сюжет:

Минобороны опровергло использование Арменией «Искандеров» в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в ходе конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике силами Армении не применялись. Об этом 25 февраля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что во время обострения ситуации в регионе ракеты «Искандеров» якобы «не взорвались или взорвались только на 10%».

По словам Конашенкова, в Минобороны были удивлены заявлению армянского политика. Как полагают в ведомстве, Пашиняна, возможно, ввели в заблуждение по поводу использования комплексов «Искандер» в ходе конфликта.

Как отмечает «Газета.ру», по мнению Минобороны, Пашинян «использовал неточную информацию».

Накануне главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев заявил «Известиям», что российские «Искандеры» — это современное оружие, на которое не влияют такие факторы, как срок хранения. Заявление премьер-министра Армении он отнес к политическим инсинуациям или к словам, требующим подтверждения.

Очередная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась в конце сентября 2020 года и завершилась 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, которая выступила посредником, о прекращении боевых действий в республике.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021