Минобороны опровергло использование Арменией «Искандеров» в Карабахе

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в ходе конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике силами Армении не применялись. Об этом 25 февраля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что во время обострения ситуации в регионе ракеты «Искандеров» якобы «не взорвались или взорвались только на 10%».

По словам Конашенкова, в Минобороны были удивлены заявлению армянского политика. Как полагают в ведомстве, Пашиняна, возможно, ввели в заблуждение по поводу использования комплексов «Искандер» в ходе конфликта.

Как отмечает «Газета.ру», по мнению Минобороны, Пашинян «использовал неточную информацию».

Накануне главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев заявил «Известиям», что российские «Искандеры» — это современное оружие, на которое не влияют такие факторы, как срок хранения. Заявление премьер-министра Армении он отнес к политическим инсинуациям или к словам, требующим подтверждения.

Очередная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась в конце сентября 2020 года и завершилась 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, которая выступила посредником, о прекращении боевых действий в республике.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона.