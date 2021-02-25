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Общественная палата назвала Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту

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Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки. Об этом в четверг, 25 февраля, заявила член Общественной палаты (ОП) РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

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«Противоправный контент был выявлен на всех платформах без исключения, как у иностранных, так и у российских ресурсов. Но важно отметить, что у различных платформ очень разный подход к борьбе с распространением такого противоправного контента», — сообщила она в ходе круглого стола «Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом».

Одни платформы, по словам общественницы, оперативно реагируют на жалобы, поступающие от пользователей, а также на законные требования властей. Другие же, как отметила Мизулина, оказываются «инертными в данном направлении», передает «Газета.ру».

При оставлении рейтинга рассматривались следующие параметры: размер аудитории ресурсов, общее число неудаленных материалов.

«Еще один параметр, который оценивали наши специалисты, — это наличие или отсутствие представительства IT-площадки на территории России. Также оценивалось, с какой скоростью платформа откликается на жалобы, которые поступают от рядовых пользователей. Оценивалось и то, как взаимодействует площадка с Роскомнадзором, вообще с властями, например, как исполняет вердикты российских судов. Данные статистики на этот счет мы брали из открытых источников», — добавила Мизулина.

В конце декабря 2020 года Госдума приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и обязанности для владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Поправки вносятся в законопроект от 2017 года о регулировании социальных сетей.

Согласно поправке, администрации соцсетей должны регулировать противоправный контент, а также ограничивать доступ к информации, которая выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции России, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

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